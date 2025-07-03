Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: İki Tabanca ve 65 Fişek Ele Geçirildi

Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: İki Tabanca ve 65 Fişek Ele Geçirildi
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Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda iki tabanca ve 65 fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan kişi tutuklandı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda iki tabanca ve 65 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde suçun önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda Adapazarı ilçesinde M.E. (48) isimli şahsın ikametgahında yapılan aramalarda; Sig Sauer marka P229 model 1 adet tabanca, Alman Luger-Gesichert marka 1 adet tabanca ve 65 adet 9 mm çapında fişek bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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