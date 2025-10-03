Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler

Sakarya'da düzenlenen silah ve sahte alkol kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda ruhsatsız silah ve kaçak ürün ele geçirildi.

Sakarya'da özel harekat ekiplerinin katılımı ile düzenlenen silah ve sahte alkol kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve sahte alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik özel harekat polisi destekli operasyon yapıldı. Operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet şarjör, 27 adet fişek, 214 adet sahte bandrollü alkollü içki, 72 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 304 adet değişik çapta mermi, 48 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 1 adet sap kısmı 13 santimetre olan kesici alet ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.E. ve O.K. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
