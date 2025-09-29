Haberler

Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 3,2 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda Akyazı ilçesi otoyol gişelerinde M.S.C. (26) idaresindeki tır durduruldu. Araçta yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3,2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. M.S.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon anı ise saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
