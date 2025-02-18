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Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 13 Ruhsatsız Tabanca ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda bir evde 13 ruhsatsız tabanca, bin 200 fişek ve diğer mühimmatlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yürütülen kaçakçılık operasyonunda bir evden 13 ruhsatsız tabanca, bin 200 fişek, 300 tabanca şarjörü ve av tüfeği ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Aziziye Mahallesi'nde F.A. (39) isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 13 ruhsatız tabanca, bin 200 fişek, 300 tabanca şarjörü, ruhsatsız av tüfeği, 3 elektro şok cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A., komutanlıkta tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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