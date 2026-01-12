Haberler

Jandarma kaçakçılığa geçit vermiyor: 1 tutuklama

Güncelleme:
Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, ruhsatsız silah ve mermilerle yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılıkla mücadelede çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesinde yapılan operasyonda Ö.C.(43) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet değişik çapta fişek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
