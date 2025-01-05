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Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonları: 11 Tutuklama

Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonları: 11 Tutuklama
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Sakarya'da jandarma ekipleri, yapmış oldukları operasyonlar sonucunda 1 ay içinde 157 şüpheliden 11'ini tutuklayarak cezaevine gönderdi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 157 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ve kullanılmasını engellemek adına çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 135 operasyonda gözaltına alınan 157 şüpheliden 11'i tutuklandı. Yapılan aramalarda, 341 bin 500 adet boş, 56 bin adet dolu makaron, 247 kilogram tütün, 4 kilo 357 gram kubar esrar, 946 gram sentetik uyuşturucu, 306 gram met amfetamin, 125 gram skunk, 100 gram toz esrar, 22 kök kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu, 20 mililitre amfetamin, 51 adet uyuşturucu hap, 45 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1.823 litre kaçak alkol, 20 bin adet sahte içki bandrolü, 3 litre aroma verici kit, 218 adet adet aroma verici kit, 990 kilogram kaçak çay, 309 adet elektronik sigara, 7 adet hassas terazi, bin 400 litre kaçak akaryakıt, 6 adet makaron makinesi, 11 adet kazıdan elde edildiği değerlendirilen obje ve sikke, 13 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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