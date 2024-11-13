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Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Ton Tütün ve 10 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Ton Tütün ve 10 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi
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Adana'dan Sakarya'ya kaçak tütün ve makaron taşıyan bir tıra jandarma operasyonu düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 15 milyon 625 bin lira değerinde 5 ton tütün ve 10 milyon adet boş makaron ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Adana'dan, Sakarya'ya kaçak tütün ve makaron taşıdığı öğrenilen tıra Hendek ilçesinde jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 625 bin lira olan 5 ton kaçak tütün ele geçirildi. Adana'da tırın yüklendiği depoya yapılan operasyonda ise piyasa değeri 5 milyon lira olan 10 milyon adet boş makaron ile 370 kilogram tütün ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şahıs gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarına ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarla yaklaşık 4 ton kaçak tütün ile 3 milyon 700 bin dolu ve boş makaron ele geçiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu malzemeleri Sakarya'ya getiren araçları tespit etmek için çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları analiz çalışmaları neticesinde belirli aralıklarla kaçak tütün ve makaron getirdiğini tespit ettikleri bir tırı takibe aldı. Tırın Adana'dan kaçak tütün ve makaron yükleyerek Sakarya'ya dönüşe geçtiğini tespit eden ekipler, Hendek ilçesinde durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan operasyon neticesinde dorsesi tamamen dolu olan tırda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 625 bin lira olan 5 ton tütün ile 8 milyon 500 bin adet boş makaron ele geçirildi, sürücü S.Y. gözaltına alındı. Elde edilen veriler üzerindeki teknik çalışmaları derinleştiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tırın kaçak tütün ve makaronları yüklediği depoyu tespit ederek Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Adana İl Jandarma Komutanlığını bilgilendirdi. Bilgi paylaşımı ve koordinasyonun sonrasında ekipler, tırın yüklendiği depoya operasyon gerçekleştirdi. Bu minvalde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki depo ve bir kamyonette piyasa değeri 5 milyon lira olan yaklaşık 10 milyon adet boş makaron ile 370 kilogram tütün ele geçirildi, bir kişi ise gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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