Sakarya'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu: 1 Ton 440 Kilo Ele Geçirildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda iki farklı kamyonette, piyasa değeri 2 milyon 25 bin TL olan 1 ton 440 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde Serdivan ilçesinde S.İ. (29) ve M.H.U. (23) isimli sürücülerin idaresindeki 2 ayrı kamyonette arama gerçekleştirildi. Aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 25 bin TL olan 1 ton 440 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA