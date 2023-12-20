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Sakarya'da Kaçak Akaryakıt ve Uyuşturucu Operasyonu: 800 Litre Kaçak Akaryakıt ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

20 Aralık 2023 15:51 Güncelleme: 15:53 Abone Ol

Sakarya'nın Erenler ve Pamukova ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 800 litre kaçak akaryakıt ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.