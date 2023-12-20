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Sakarya'da Kaçak Akaryakıt ve Uyuşturucu Operasyonu: 800 Litre Kaçak Akaryakıt ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Sakarya'nın Erenler ve Pamukova ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 800 litre kaçak akaryakıt ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Erenler ve Pamukova ilçe komutanlıkları ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekiplerce 3 zanlının ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 800 litre kaçak akaryakıt, 7 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram kubar esrar, 11 bin 300 doldurulmuş makaron ve 520 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Pamukova Erenler Sakarya Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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