Sakarya'da Kaçak Akaryakıt ve Uyuşturucu Operasyonu: 800 Litre Kaçak Akaryakıt ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Sakarya'nın Erenler ve Pamukova ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 800 litre kaçak akaryakıt ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Erenler ve Pamukova ilçe komutanlıkları ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Ekiplerce 3 zanlının ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, 800 litre kaçak akaryakıt, 7 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram kubar esrar, 11 bin 300 doldurulmuş makaron ve 520 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.