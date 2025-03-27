Sakarya'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 370 Bin Litre Ele Geçirildi
Sakarya'da polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonla, 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi.
Sakarya'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde iş yerine ve bir tıra yapılan operasyonda 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken 2 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa