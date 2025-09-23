Sakarya'da Jandarma Operasyonunda Cephanelik Ele Geçirildi

Haberler

Hendek ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda bir evde çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat bulundu. 60 yaşındaki Z.A. tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir eve yapılan baskında adeta cephanelik ortaya çıkarıldı. Çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 60 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Hendek ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde Z.A. (60) isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahsın evinde yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü, bin 350 adet tabanca fişeği, 650 adet av tüfeği fişeği, 240 adet fişek/mavzer, 1 adet av tüfeği namlusu, 1 adet yivli uzun namlu, 2 adet dürbün ve 3 adet uzun namlulu silaha ait dürbün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Z.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Z.A., cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
