Sakarya'da Jandarma Operasyonunda 773 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 773 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22 Ekim günü Serdivan ilçesinde operasyon düzenlendi. Ö.Ş. (29) isimli şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 773 adet sentetik ecza, 9 mm çapında 5 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAKARYA