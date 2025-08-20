Sakarya'da Jandarma Operasyonları: 206 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da jandarma ekipleri, temmuz ayında gerçekleştirdiği denetimlerde 838 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 206'sının kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Operasyonlar sırasında ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince temmuz ayı içinde yapılan denetim ve operasyonlarda yakalanan 838 kişiden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 206 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yandan suçları önlemeye çalışırken diğer yandan geçmiş tarihlerde suç işlediği için haklarında aranma kaydı veya kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerin yakalanması için çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede 01-31 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 907 önleyici ve adli devriye icra edildi, 256 bin 17 şahıs sorgusu yapıldı. Sorgulamalar ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 838 kişi yakalandı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 206 şüpheli tutuklandı.

Yapılan aramalar neticesinde ise 17 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet kurusıkı tabanca, 10 adet av tüfeği ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
