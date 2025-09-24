Sakarya'da Jandarma Ekiplerinden Suç Operasyonu: 626 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da jandarma ekiplerince son bir ay içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli suçlardan yakalanan 626 şüpheliden 117'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. 01-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerde, toplam 6 bin 555 önleyici ve adli devriye icra edildi. Bu devriyeler ve yol kontrol uygulamaları kapsamında 313 bin 273 şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar neticesinde, 8 dolandırıcılık, 13 uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 17 hırsızlık, 2 öldürme ve 77 diğer suçlar olmak üzere toplam 626 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 117 şahıs, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 8 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet kurusıkı tabanca, ve 5 adet av tüfeği ele geçirildi.

İlk sekiz ay içerisinde 2 milyon 772 bin 551 şahıs sorgulandı

Jandarma ekiplerinin 2025 yılı ilk sekiz aylık dönemdeki genel performansı da dikkat çekti. Ocak-Ağustos ayları arasında 54 bin 994 devriye faaliyeti yürütülürken, bu süreçte 2 milyon 772 bin 551 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalar sonucu 770 dolandırıcılık, 429 uyuşturucu madde kullanımı, 341 hırsızlık, 24 öldürme, 13 terör ve 6 bin 611 diğer suçlar çerçevesinde toplam 8 bin 188 kişi yakalandı. Bu kişilerden bin 273'ü, kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Ayrıca 8 aylık süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda 137 ruhsatsız tabanca, 89 av tüfeği, 100 kurusıkı tabanca ve 3 makineli tabanca da ele geçirildi. - SAKARYA