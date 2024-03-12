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Sakarya'da Jandarma Ekipleri Araçta Silah ve Fişek Ele Geçirdi

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Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 9 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince devriye sırasında durdurulan bir araçtan 9 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak araçta bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi esnasında durdurulan bir araçta adeta cephanelik çıktı. Araçta yapılan aramalarda, 8 adet ruhsatsız Glock marka, 1 adet HS marka tabanca, 9 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak araçta bulunan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Sakarya Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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