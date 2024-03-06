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Sakarya'da Jandarma Denetimlerinde 127 Bin 510 Araç Kontrol Edildi

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Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde 127 bin 510 araç kontrol edildi. 773 araç ile 234 sürücü trafikten men edilirken, 52 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2024 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 127 bin 510 araç kontrol edildi. 773 araç ile 234 sürücü trafikten men edilirken, uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 52 sürücünün belgelerine geçici süre ile el konuldu.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Şubat ayı içerisinde 127 bin 510 araç kontrol edildi. Kusurlarından dolayı 773 araç ile 234 sürücü trafikten men edildi. Uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 52 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile Şubat ayı boyunca 27 maddi hasarlı, 16 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 44 trafik kazası meydana geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 26 kişi ise yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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