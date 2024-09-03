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Sakarya'da Jandarma Denetimlerinde 121 Kişi Tutuklandı

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Sakarya'da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleşen denetimlerde gözaltına alınan 843 kişiden haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 121 kişi tutuklandı. Ekiplerin trafik denetimlerinde ise 643 araç ile 219 sürücü trafikten men edilirken uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 73 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Sakarya'da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleşen denetimlerde gözaltına alınan 843 kişiden haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 121 kişi tutuklandı. Ekiplerin trafik denetimlerinde ise 643 araç ile 219 sürücü trafikten men edilirken uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 73 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede 1-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen yol kontrol uygulamaları ve devriyeler esnasında 364 bin 204 şahıs sorgusu yapıldı. Bu minvalde çeşitli suçlardan aranması bulunan 843 kişi yakalandı. Aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 121'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise 34 adet av tüfeği, 33 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet kurusıkı tabanca, 1 adet makineli tüfek ve 725 adet fişek ele geçirildi.

Bir ayda 643 araç ile 219 sürücü trafikten men edildi

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından Ağustos ayı içerisinde toplam 106 bin 810 sürücü ve araç kontrol edildi. Denetimler çerçevesinde ise 643 araç ile 219 sürücü trafikten men edildi, uyuşturucu etkisinde ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 73 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu. Jandarma sorumluluk sınırlarında 65 yaralamalı ve 52 maddi hasarlı olmak üzere toplam 117 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 99 kişi yaralanırken kazaların aşırı hızla seyretme, arkadan çarpma, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, şeride tecavüz etme ve alkollü şekilde araç kullanmadan kaynaklı olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik sakarya 3-sayfa Güncel trafik Suç

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