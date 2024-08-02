Sakarya'da Jandarma Denetimleri: 101 Bin 301 Araç Kontrol Edildi

Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 101 bin 301 araç kontrol edildi. 622 araç ve 185 sürücü trafikten men edilirken 57 sürücünün de belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı temmuz ayı içerisinde 101 bin 301 araç kontrol edildi. Kusurlarından dolayı 622 araç ile 185 sürücü trafikten men edildi. Denetimlerde uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 58 sürücünün belgelerine geçici süre ile el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile 71 maddi hasarlı, 65 yaralamalı olmak üzere toplam 137 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 113 kişi de yaralandı. - SAKARYA