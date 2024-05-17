Sakarya'da İzinsiz Kraliyet Pitonu Besleyene 25 Bin Lira Cezai İşlem
Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evinde izinsiz olarak iki kraliyet pitonu besleyen bir şahsa 25 bin lira ceza kesildi. Jandarma ekipleri, yapılan ihbar üzerine şahsın ev ve iş yerinde arama yaparak, iki kraliyet pitonu ve 11 hamster ele geçirdi. Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde izinsiz iki kraliyet pitonu besleyen şahsa 25 bin lira ceza kesildi.
Yalı Mahallesi'nde yaşayan R.K.'nın izinsiz kraliyet pitonu beslediği ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Hususa ilişkin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda R.K.'nın izinsiz beslediği belirlenen iki kraliyet pitonu ve yılanı beslemek için kullanılan canlı 11 hamster ele geçirildi. Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken şahsa, hayvan koruma kanununa muhalefet suçu çerçevesinde 25 bin lira idari para cezası kesildi. - SAKARYA