Sakarya'da İşçi Servisi ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde önünde yavaşlayan araca çarparak manevra yapan işçi servisi, karşı yönden gelen otomobille de kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ada Caddesi Vakıf Mahallesi mevkiinde, önünde yavaşlayan 54 AFG 030 otomobile arkadan çarparak manevra yapan U.K. idaresindeki 54 S 2135 servis midibüsü, karşı yönden gelen U.S.G. idaresindeki 54 BZ 322 plakalı otomobille de kafa kafaya çarpıştı. Kazada işçiler panik yaşarken otomobil sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında sürücü hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA