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Sakarya'da inşaatta asansör çökmesi: 2 işçi hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde inşası devam eden Aile Sağlık Merkezi'nde asansör bölümünün çökmesi sonucu 2 işçi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da feci olay... İşçilerin üzerine asansör düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

Yapımı devam eden Aile Sağlık Merkezi'nin asansör bölümü çöktü

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde inşası devam eden Aile Sağlık Merkezi'nde asönsör bölümünün çökmesi neticesinde 2 işçi hayatını kaybetti.

Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 nolu Sokak'ta meydana gelen olayda yüklenici firma tarafından yapımına devam edilen Aile Sağlığı Merkezi inşaatında asansör bölümünün çökmesi neticesinde yüklenici firmaya bağlı usta olarak çalışan Mahsun Şahin ve Metin Batır isimli iki kişi enkaz altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce enkaz altından çıkartılan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da inşaatta asansör çökmesi: 2 işçi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa

İş Kazası Güvenlik İnceleme Serdivan Sakarya 3-sayfa Sağlık

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