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Sakarya'da inşaat alanında ceset bulundu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada ceset bulundu. Kepçe operatörünün cesedi fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendirilirken, ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. TOKİ konutları mevkiinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü cesedi fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ve savcı ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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