Sakarya'da İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından İzinsiz Gösteri Yapıldı
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Sakarya'da izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı.
Sakarya'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz gösteri yapan ve "dağılın" ikazını dinlemeyen grup, polisin müdahalesiyle dağıtılırken, 15 kişi gözaltına alındı.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Sakarya'da izinsiz gösteri yapan grup kampüs çevresinde toplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin "dağılın" ikazını dinlemeyen grup polisin müdahalesiyle dağılırken, 15 kişi gözaltına alındı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa