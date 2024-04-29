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Sakarya'da İmam Hatip Ortaokulu Müdürü ve Yardımcısına Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü ve yardımcısını darp eden 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın sebebi henüz belirlenemedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürü ve yardımcısını darp eden 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hendek İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, okulda öğrenim gören bir öğrencinin velileri, okula gelerek okul müdürünü ve müdür yardımcısını henüz belirlenemeyen sebepten dolayı darp etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince F.K. ile S.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Kamu Görevlisine Karşı Silahla Kasten Basit Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Hendek Suç 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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