Sakarya'da iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde eve kurduğu iklimlendirme sistemi ile kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda ilçede iklimlendirme sistemi ile kapalı ortamda kenevir bitkisi yetiştirildiğini tespit etti. Söz konusu eve yapılan baskında, 4 kök kesilmiş kenevir bitkisi, 326 gram kubar esrar, 132 gram skunk, 203 gram kenevir sapı, 2 iklimlendirme çadırı ve aparatı, 2 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 iklimlendirme cihazı, termometre ve kurutma filesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA