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Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın: Maddi Hasar Var

Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın: Maddi Hasar Var
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi bilinmiyor ve büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde dün gece saatlerinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evin alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yangın, dün gece saatlerinde Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi'nde S.Ç.'e ait iki katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği bölgede kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) de çalışmalara destek oldu. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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