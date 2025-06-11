Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı
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Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde M.Ş.'ye ait iki katlı evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi, inceleme başlatıldı.

Alevlere teslim olan ev itfaiye ekiplerince söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Konuralp Mahallesi 2056. Sokak'ta bulunan M.Ş.'ye ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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