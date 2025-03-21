Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bacadan kaynaklandığı iddia edilen bir yangın sonucu iki katlı bir evin çatısında büyük hasar meydana geldi. Olayda mahalleli sokağa döküldü ve itfaiye yangına müdahale etti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı bir evin saman dolu çatı kısmında yangın çıktı. Çatının alev topuna döndüğü yangında mahalleli sokağa döküldü.
Yangın, Altındere Osmanağa Mahallesi'nde A.Ş.'ye ait iki katlı bir evin çatı kısmında meydana geldi. Bacadan kaynaklı çıktığı iddia edilen alevler kısa sürede samanların da bulunduğu çatıyı sardı. Mahalleliyi sokağa döken yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin çatısı ve içerisinde bulunan samanlar zarar gördü.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa