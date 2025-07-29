Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın

Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın
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Hendek ilçesinde Y.T.'ye ait iki katlı evin ahşap üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evin üst katı alev topuna döndü.

Çiftlik Mahallesi 1121 Sokak üzerinde Y.T.'ye ait iki katlı evin ahşap olan üst katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin üst katını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin üst katının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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