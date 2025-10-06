Haberler

Sakarya'da İki Grup Arasında Kavga: Polis Müdahale Etti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Olayda yaralanan olmadı ve inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı sona erdirdi. Yaralananın olmadığı kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
