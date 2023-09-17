Sakarya'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Dereköy Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Dereköy Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Darp sonucu yaralanan Fikret ve Kadir Candoğdu ile Muhammet ve Erhan Arhan sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.