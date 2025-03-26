Öcalan'ın ailesinden İmralı başvurusu! Bakan Tunç'tan açıklama

Öcalan'ın ailesinden İmralı başvurusu
Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme

Bolu'da 78 kişinin öldüğü otelle ilgili yeni gelişme
Beylikdüzü'nde başkan vekili seçimi! Sonuç sonrası gelen alkış Meclis Başkanı'nı sinirlendi

Seçim sırasında ilginç olay! Meclis Başkanı'nın bakışlarına dikkat
Narin'in amcası Salim, aylar sonra ilk kez konuştu

Narin'in amcası aylar sonra ilk kez konuştu! İntikam mesajı

Sakarya'da İBB Başkanı İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından İzinsiz Gösteri

Sakarya'da İBB Başkanı İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından İzinsiz Gösteri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz gösteri yapan TKP Sakarya İl Başkanı ve 16 öğrenci gözaltına alındı ancak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz gösteri yapan grupta gözaltına alınan TKP Sakarya İl Başkanı ve 16 öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Sakarya'da izinsiz gösteri yapan grup kampüs çevresinde toplandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin "dağılın" ikazını dinlemeyen grup polisin müdahalesiyle dağılırken, aralarında Türkiye Komünist Partisi (TKP) Sakarya İl Başkanı Tuncay Köklü ve 16 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen 17 şahıs, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title