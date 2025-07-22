Sakarya'da Hendek'te Orman Yangını Çıktı

Sakarya'da Geyve ve Adapazarı'nın ardından Hendek'te de yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Hacıkışla ile Kocatöngel arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Havadan da helikopter desteği istendi. Bölgede söndürme çalışmalarına başlanırken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Vatandaşlar yükselen dumanları cep telefonu kamerası ile kaydetti. - SAKARYA