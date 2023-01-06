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Sakarya'da hastane önünde minibüs alev topuna döndü

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da hastane önünde minibüs alev topuna döndü

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü önünde yolcu minibüsü alev topuna döndü.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü önünde yolcu minibüsü alev topuna döndü. Minibüsün alev alev yandığı ve vatandaşların panik yaşadığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü önünde meydana geldi. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen 54 M 0428 plakalı yolcu minibüsünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Alev topuna dönen minibüse, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa süreli paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sakarya 3. Sayfa Haberler

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