Sakarya'da Hakkında 42 ve 28 Yıl Hapis Cezası Bulunan İki Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 42 yıl hapis cezası bulunan C.Ö. ile 28 yıl hapis cezası bulunan R.Ş. yakalandı. İki şahıs, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve cinsel istismar gibi ağır suçlardan ceza almıştı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Sakarya İl Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Karasu ilçesinde operasyon düzenlendi. 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. (54) ile 'çocuğun cinsel istismarı', 'cinsel taciz' ve 'silahla tehdit' olmak üzere 10 farklı suçtan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş. (44), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
