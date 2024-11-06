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Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı

Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil devrildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Hikmet Can Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CBK 739 plakalı Nissan marka otomobil, E.A. yönetimindeki 34 EFK 142 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpışarak devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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