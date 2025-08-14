Sakarya'da Gürültü Yapan 57 Sürücüye 783 Bin TL Ceza

Sakarya'da Gürültü Yapan 57 Sürücüye 783 Bin TL Ceza
Sakarya'da yapılan denetimlerde yüksek ses ve abart egzoz kullanan 57 sürücüye toplam 783 bin 89 TL para cezası uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.

Sakarya'da yüksek ses ve abart egzozla gezerek çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik uygulamada 57 sürücüye toplam 783 bin 89 TL para cezası uygulandı. 10 motosiklet ve 6 otomobil ise trafikten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan trafik ekipleri, dün akşam standart dışı abart egzoz ve ses sistemi ile gürültüye sebep olan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamalarda abart egzoz kullanan, ehliyetsiz veya ehliyeti alınmış halde araç kullanan ve ses sistemi kullanan veya bulunduran toplam 57 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 783 bin 89 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 10 motosiklet ve 6 otomobil olmak üzere toplam 16 araç trafikten men edildi.

Yılbaşından bu yana 11,3 milyon TL ceza kesildi

Emniyet verilerine göre, bu yılın başından bugüne kadar il genelinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde abart egzoz ve yüksek ses sistemi kullanan 4 bin 562 araca toplam 11 milyon 356 bin 670 TL ceza uygulandı. Ayrıca 264 motosiklet ve 343 otomobil olmak üzere toplam 607 araç trafikten men edildi. - SAKARYA

