Sakarya'da Göğsünde Ağrı Hisseden Amcasını Hastaneye Götürmek İsterken Kaza Yaptı

Sakarya'da göğsünde ağrı hisseden amcasını hastaneye götürmek çıktığı yolda, amcası fenalaşınca panik yapan sürücü kaza yaptı. Olay yerinde kalbi duran amca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi D-100 karayolu Yan Yol Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göğsünde ağrı hisseden 69 yaşındaki Engin Uğurlu, durumu yeğenine bildirdi. S.U. (39) rahatsızlanan amcasını hastaneye götürmek için otomobili ile yola çıktı. Hastane yolunda amcası Engin Uğurlu'nun fenalaştığını gören sürücü S.U. paniğe kapıldı. S.U. kontrolündeki 34 UL 5338 plakalı otomobil refüje çıktı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü S.U., amcası Engin Uğurlu ve araçta yolcu olarak bulunan H.S.U. (60) yaralandı. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde kalbi duran Engin Uğurlu ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uğurlu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA