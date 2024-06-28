Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı ile mücadele operasyonunda, ağaçlık alana saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Şüphelilerden 1'inin evinde yapılan aramalarda 55 kilo tütün ve 700 adet dolu makaron ele geçirildi.

Sakarya'da kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde operasyonlar sürüyor. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Hendek ilçesi otoyol kenarında bulunan bir dinlenme tesisi mevkiinde düzenlenen operasyonda, ormanlık alanda saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslar, yapılan idari işlemlerinin ardından Sakarya İl Göç İdaresine teslim edildi. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda; 55 kilo tütün, 700 adet dolu makaron ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA