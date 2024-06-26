Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Şebeke Çökertildi

Sakarya'da göçmen kaçakçılığına ilişkin jandarma ekipleri büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Sakarya'da yabancı uyruklu şahısların barınmasına imkan sağlayan ve çeşitli illerde iş yerlerinde çalıştırarak maddi kazanç elde eden organizatörlere yönelik farklı tarihlerde gerçekleştirilen 6 ayrı ara yakalama neticesinde toplanan deliller ile birlikte düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 30 Nisan 2024 tarihinden itibaren Geyve ilçe merkezli Sakarya genelinde yabancı uyruklu şahısların barınmasına imkan sağlayarak; bu şahısları başta Sakarya olmak üzere Kocaeli, Bilecik ve Balıkesir illerinde çeşitli iş yerlerinde çalıştıran ve onların üzerinden maddi menfaat elde eden organizatörlere yönelik Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretini Önleme Planlı İstihbarat Faaliyeti başlatıldı. Konuya ilişkin harekete geçen jandarma ekiplerince farklı tarihlerde 6 ara yakalama gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda yakalanan kaçak göçmen ve organizatörlerden edinilen bilgiler doğrultusunda ekipler büyük operasyon için harekete geçti.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde şüphelilerin suça ilişkin eylemlerinin ve delillerinin tespiti maksadı ile çalışmalar yapıldı. İşlenen suçun deşifre edilme konusunda delil toplama safhası tamamlandı. Bunun üzerine yabancıların barındığı değerlendirilen 2 adrese bugün sabah saat 09.00'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

13 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 21 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tespit edilerek yakalandı. 21 şüpheliden 8'i ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. 12'si Türk, 1'i Suriye uyruklu toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, operasyonda yakalanan 39 düzensiz göçmen hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde ele geçirilen materyallerin incelenmesi ve şüphelilerin ifadelerinin değerlendirilmesiyle Göçmen Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yeni ve daha geniş kapsamlı operasyonların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara da başlanıldığı öğrenildi. - SAKARYA