Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Sakarya'da polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, D-100 kara yolunda durdurulan minibüste 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İki Özbekistan uyruklu şahıs tutuklandı ve para cezası uygulandı.

Sakarya'da polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, D-100 kara yolunda durdurulan minibüste Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan Özbekistan uyruklu 2 şahıs tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipler, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede D-100 kara yolu Akyazı mevkii İstanbul istikameti Çatalköprü köy yolu üzerinde durdurulan minibüste, Özbekistan uyruklu M.U. (26) ve N.O. (20) isimli şahıslar gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından deport edilirken, M.U. ve N.O. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca M.U. isimli şahsa 18 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, kullandığı minibüs 15 gün süreyle trafikten men edildi. Suçta kullanıldığı belirlenen 113 bin TL paraya ise bloke işlemi uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
