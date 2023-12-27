Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 31 Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 31 göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatılırken, organizatörler hakkında adli işlem başlatıldı.
Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 31 göçmen ile 3 organizatör yakalandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetleri esnasında şüphe üzerine durdurulan 3 ayrı araçta 31 yasa dışı göçmen ile 3 organizatör yakalandı. 3 araca el konulurken, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlanıldı. Organizatörler hakkında ise adli işlem başlatıldı. - SAKARYA