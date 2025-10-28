Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Organizatör ve 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Sakarya'da düzenlenen operasyon sonucunda, göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör ve 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. S.A. isimli şahıs suçüstü yakalandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde S.A. (44) isimli şahıs, Pekşenler mevkii Anadolu otoyolu yan yolunda 9 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni aracına bindirdiği sırada suçüstü yakalandı. S.A. isimli şahıs ile hareket ettiği tespit edilen, toplam 3 organizatör şahıs ve 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa