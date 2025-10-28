Haberler

Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Organizatör ve 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Organizatör ve 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Sakarya'da düzenlenen operasyon sonucunda, göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör ve 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. S.A. isimli şahıs suçüstü yakalandı.

Sakarya'da polis ekipleri tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 organizatör ve 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde S.A. (44) isimli şahıs, Pekşenler mevkii Anadolu otoyolu yan yolunda 9 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni aracına bindirdiği sırada suçüstü yakalandı. S.A. isimli şahıs ile hareket ettiği tespit edilen, toplam 3 organizatör şahıs ve 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - SAKARYA

