Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Göçmen Sınır Dışı Edildi, 3 Tutuklama

Güncelleme:
Sakarya'da yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 14 düzensiz göçmen sınır dışı edilirken, 3 organizatör yakalandı ve tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İ.Y., M.G. ve Ö.Ö. isimli şüpheliler yakalanırken, organize ettikleri 4 farklı olayda 14 Afgan uyruklu göçmen sınır dışı edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
