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Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Düzensiz Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı

Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Düzensiz Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı
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Van'dan İstanbul'a giden tırda yapılan operasyonda, 14 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Operasyon sonucunda 2 organizatör tutuklandı.

Van'dan, İstanbul'a yola çıkan ve içerisi göçmen kaçakçısı dolu olan tır Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde durduruldu. 14 düzensiz göçmen ve 3 organizatörün yakalandığı operasyonda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan göçmen kaçakçıları ve organizatörlerin tırdan çıkarılma anı ise dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya'da kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde operasyonlar sürüyor. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Van'dan, İstanbul iline doğru yola çıkan tırın içerisinde göçmen taşındığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekiplerince fiziki takibe alınan tır, Hendek ilçesi Organize Sanayi Sitesi mevkiinde durduruldu. Tırın içerisinde 14 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Şüphelilerden M.A.A. (45), gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer 2 organizatör B.A. (29) ve İ.H.B. (31) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehirde göçmen kaçakçılığına göz açtırmayan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin' her türlüsü ile mücadelenin artarak devam edeceği bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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