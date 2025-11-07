Haberler

Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sakarya'da düzenlenen operasyonda polis ekipleri, 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenler sınır dışı edilirken, sürücü tutuklandı.

Sakarya'da polis ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, sevkiyatı yapan sürücü tutuklandı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden şehre kaçak göçmen sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Anadolu Otoyolu Hendek Gişeleri mevkiinde S.K. (27) isimli şahsın kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 12 ve Pakistan uyruklu 1 kişi olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, S.K. (27) isimli sürücü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahsa 22 bin 790 TL idari para cezası uygulanırken, kullandığı araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. - SAKARYA

