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Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Kaçak Yakalandı

Sakarya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Kaçak Yakalandı
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Sakarya'da polis, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten getirilen 10 kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda Şanlıurfa ve Gaziantep üzerinden şehre getirilen 10 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete getirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yasa dışı göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa ve Gaziantep üzerinden şehre getirildikleri tespit edilen 10 kaçak göçmen, düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmesi bekleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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