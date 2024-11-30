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Sakarya'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın, 7 İşçi Dumandan Etkilendi

Sakarya'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın, 7 İşçi Dumandan Etkilendi
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında 7 işçi dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, işçilere müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı, jandarma ise inceleme başlattı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 7 işçiye olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Küçücek İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında dumandan etkilenen 7 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti. İşçilerden 1'i ise ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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