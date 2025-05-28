Sakarya'da Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı, 3 Tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince bir otele düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde fuhuş yapıldığını belirledi. Yapılan operasyonda, aralarında otel yetkilisi ve resepsiyon görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi fuhşa aracılık ve yer temini suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.K. (34), A.Ö. (49) ve E.Y. (19) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.A. (51) isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan fuhuş yapıldığı tespit edilen otelin mühürlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - SAKARYA