Sakarya'da Fuhuş Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda fuhuşa aracılık ve yer temin etme suçundan 19 şüpheli yakalandı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 5 masaj salonu ve 3 ikamet de mühürlendi.

Sakarya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda fuhuşa aracılık ve yer temin etme suçundan 19 şüpheli yakalandı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 5 masaj salonu ve 3 ikamet de mühürlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için denetimlere ara vermeden devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonlarında, fuhuşa aracılık ve yer temin etme suçundan 10'u kadın 19 şüpheli yakalandı. Adapazarı ilçesinde fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 5 masaj salonu ile Serdivan ilçesinde bulunan 3 ikamet mühürlendi. - SAKARYA